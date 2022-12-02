تحصين 168 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالمنوفية

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أعمال لجان الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع والتي انطلقت يوم السبت 19 نوفمبر لعام 2022 بهدف توفير التحصينات اللازمة للحفاظ على الثروة الحيوانية بكافة أرجاء المحافظة، موجهاً بتكثيف الحملات التوعوية بأهمية التحصين في القضاء على الأمراض والأوبئة وتنمية الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها للنهوض بالاقتصاد القومي.

تحصين المواشي في محافظة المنوفية

وأفاد الدكتور إبراهيم أبو الغار مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة بأنه تم تحصين 168 ألف و549 رأس ماشية من الأبقار والجاموس والأغنام وذلك منذ انطلاق الحملة وحتى الآن، مؤكدا انتظام سير العمل بلجان الحملة القومية من خلال المقرات المعدة لها أو الانتقال إلى المربين بمنازلهم لتقديم كافة التحصينات اللازمة وعمل بطاقات التسجيل والترقيم لكل حيوان محصن وذلك استكمالاً لجهود وزارة الزراعة في حصر الثروة الحيوانية ودعم قاعدة البيانات الرقمية.

وناشد مدير مديرية الطب البيطري جموع المربين بضرورة التعاون مع لجان تحصين المواشي حفاظاً على ممتلكاتهم من الثروة الحيوانية وتحقيقاً للأهداف القومية المرجوة من هذه الحملة.

محافظ المنوفية يشيد بنتائج حملات تحصين المواشي

ومن جانبه أشاد محافظ المنوفية بمثل هذه الحملات القومية التي تنظمها وزارة الزراعة التي تستهدف تغطية كافة أنحاء محافظات الجمهورية، مشددا بتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لإنجاح الحملة وتحقيق المستهدف منها لتنمية الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها مما يساعد على رفع مستوى معيشة الفلاح.