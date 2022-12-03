حظك اليوم برج العذراء السبت 3-12-2022 عاطفيا ومهنيا

تمتلك شخصية المرأة العذراء الكثير من الصفات التي تدفع الكثيرين لمحاولة التقرب منها، فهي شخص معطاء لا يجيد إخفاء النصائح على الآخرين، كما أنها صريحة تمتلك قدرة على التحدث بصراحة وصدق، ولديها قدرة على التعبير عما يدور في بالها.

تحرص سيدة برج العذراء على أن تحتفظ بالشخصية الجادة التي تتميز بها، وتحديدًا في محيط العمل، فدائمًا ما تفضل البقاء والعمل مع أشخاص يشبهونها.

ولمحبي الخرائط الفلكية اليومية لأصحاب برج العذراء المتابعين لحركة الكواكب والنجوم، يوجد الكثير من المشاهير الذين ينتمون لهذا البرج ومن بينهم الفنان الكبير كاظم الساهر، المطرب اللبناني وائل كافوري، الفنانة ريهام حجاج، بالإضافة إلى الفنانة الشابة منة فضالي، مصطفى فهمي، وخالد النبوي والممثلة الهندية كارينا كابور.

واليوم السبت 3 ديسمبر 2022، تنشر «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التي تقدمها للجمهور على مدار الساعة، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق تصريحات خاصة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العذراء مهنيًا

أوضحت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، لمواليد برج العذراء، أن حظك اليوم على الصعيد المهني، القمر في منزلك الثامن يساعدك على التخطيط وقد تتحسن الظروف وتستطيع أن تدير النواحي المهنية والمادية جيدًا.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي، تقول «فؤاد» إن أصحاب هذا البرج اليوم، رغم التشوش.. يمكنك اليوم أن تسعى بلطف للاقتراب ممن تحب، وينفعك ما تملك من مواهب وقدرات.