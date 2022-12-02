حظك اليوم برج الحوت الجمعة 2-12-2022 عاطفيا ومهنيا

يمتلك مولود برج الحوت قلبا وفيا لا يقدر على خذلان أحد، ويبذل قصارى جهده من أجل تقديم المساعدة لمن حوله، ولديه ذكاء كبير وقدرة على قراءة إشارات العقل الباطن لدى الآخرين دون أن يفصحوا عنها، معتمدا فقط على لغة الجسد، ويفكر مولود هذا البرج بقلبه لا بعقله.

وفي السطور التالية نقدم تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي اليوم الجمعة الموافق 2 ديسمبر، وفق خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لبوابة الوطن.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني

يتواجد القمر في منزلك الثاني، ما يجعل مواليد برج الحوت في حاجة لتنظيم أفكارهم ومقاومة التشتت لكي يتخذ قرارات سليمة وتجنب المواقف والقرارات الخاطئة، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد معاكسان لمواليد برج الحوت اليوم، لذا عليهم أن يكونوا صبورين ومتسامحين مع من يحبونهم، بحسب خبيرة الأبراج والفلك.