حظك اليوم برج الدلو الجمعة 2-12-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الدلو، دائما ما يكون صديقا جيدا بسبب لطفه مع الآخرين، وامتلاكه لحس الفكاهة وهو ما يساهم في التخفيف من الضغوطات والحزن الذي يصيب من يجلس معهم، فهم يحبّون إضحاك النّاس والرفع من معنوياتهم، ولديهم قدرة على التسامح والعفو، وعلى المستوى المهني فهم يميلون للأعمال الحرة ولا يحبون الأعمال الخاصة التي تجعلهم يقعون تحت طائلة أحد، وينجحون كثيرا في مجال صيانة الأجهزة التكنولوجية وبرمجة الحاسوب والجرافيك والرسم.

وفي السطور التالية، نقدم تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، اليوم الجمعة، وفق خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لبوابة الوطن.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد العاطفي

يتواجد القمر في منزلك الثالث، ما يدفعك ويشجعك على أن تفتح قلبك وتشارك بآراء ومشاعر إيجابية لمن حولك والمقربين منك، وذلك وفق حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني

تستطيع اليوم أن تدير حوارات ناجحة مع من حولك وتكون قادرا على إدارة الأمور لصالحك، بحسب خبيرة الأبراج والفلك.