حظك اليوم برج الجدي الجمعة 2-12-2022 عاطفيا ومهنيا

يتعامل مولود برج الجدي بلطف كبير مع من حوله مهما تعرض لإساءات منهم، فهو يحافظ على هدوئه وطولة باله وتعامله الحسن مع من حوله، ولا يحب أن يجرح أحد أو يعامله بمعاملته، فيعرف عنه الود واللطف والكلام الحسن ولا يصدر منه سيء لأحد، وإذا قرر الابتعاد عن أحد فإنه لا يوجه له كلاما ويبعد في صمت، ويختار ألا يدخل معه في مواجهات تخرجه عن شعوره.

وفي السطور التالية، نقدم تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم الجمعة، وفق خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لبوابة الوطن:

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد العاطفي

عليك أن تخفف اليوم من تلقائيتك وجرأتك التي تتعامل بها مع من حولك حتى لا تقع في مواقف محرجة، كما ينصحك الفلك بأن تقاوم محاولات إرباكك، وذلك وفق حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي.

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد المهني

يمر مولود برج الجدي بوضع فلكي دقيق، وقد يتسبب في تشتت أفكارك وتشوشك كثيرا، أو يعرضك لنزاع عائلي وعليك اليوم وأن تتعامل بلطف وود مع من تحب، وذلك وفق خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.