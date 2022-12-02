الداخلية تكشف حقيقة نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء في مدرسة بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول منشور عبر موقع «فيس بوك»، بشأن نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بإحدى مدارس القاهرة بين أولياء الأمور وإصابة 3 طلاب، بدائرة قسم شرطة البساتين.

مشاجرة بين طالبين

وبالفحص تبين عدم صحة الواقعة وأن حقيقة الواقعة تتمثل في حدوث مشاجرة بين طالبين، أحدهما مصاب بجرح قطعي باليد وتم إسعافه بإحدى المستشفيات، وكشفت التحريات تعدى طالب على آخر بسلاح أبيض، أثناء تواجدهما في فناء المدرسة، محدثاً إصابته المنوه عنها.

وفى وقت لاحق حضر لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة والدتي الطالبين المشار إليهما وأيدا ما جاء بالفحص، وتم الصلح والتراضي فيما بينهما ورفضا اتخاذ إجراء قانوني.