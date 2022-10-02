أولياء أمور بالمنيا: «اترحمنا من عناء الكشف في العيادات الخاصة»

أسهمت المبادرة الرئاسية للاكتشاف المبكر لأمراض سوء التغذية «الأنيميا والسمنة والتقزم» فى توقيع الكشف الطبى وفحص أكثر من 614 ألف طالب بمدارس المنيا خلال عام واحد، منذ انطلاقها فى المحافظة فى بداية العام الدراسى 2021-2022.

وقال الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن المبادرة تقدم كافة الفحوصات الطبية والعلاجية لطلاب المدارس، من خلال 80 فريقاً طبياً مدرباً على تنفيذ المبادرة فى قرى الريف، خاصة ما يتعلق بطرق الفحص ومكافحة العدوى والتخلص الآمن من النفايات مع الوصول لجميع الطلاب المستهدفين واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وقال الدكتور أحمد خليل، مدير إدارة الرعاية الأساسية ومنسق المبادرات الرئاسية فى المنيا، إن المبادرة تستهدف إجراء المسح الطبى والكشف عن أمراض السمنة والتقزم والأنيميا لطلاب المدارس الابتدائية، وتهدف للاهتمام بصحة الطلاب من خلال الخدمات المقدمة بمستوى عالٍ للغاية.

وقال اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، تعمل على تسخير إمكانياتها لتقديم الدعم الكامل لمنظومة القطاع الصحى، إضافة لتنفيذ المبادرات التى تقدم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لأبناء المحافظة خاصة الأطفال.

وأشاد أولياء أمور فى المنيا، ومنهم محمد على، عمرو محمد، يسرى عبدالحكيم، بالمبادرة الرئاسية خاصة فى الريف، مؤكدين أن تلاميذ المرحلة الابتدائية خضعوا للفحص والعلاج مجاناً، خلال العام الدراسى المنقضى، الأمر الذى وفر عليهم عناء الكشف فى العيادات الخاصة وتحمل تكاليف ومصاريف كبيرة، وثمّنوا جهود الرئيس ومبادراته الصحية.