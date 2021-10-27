الأمن يكشف ملابسات فيديو مشاجرة أمام مدرسة بالقليوبية.. بدأت بمزحة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم، ملابسات تداول مقطع فيديو على فيس بوك؛ لمشاجرة أمام إحدى المدارس الإعدادية بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

مزاح قلب بخناقة

وتبين أنه عقب انتهاء اليوم الدراسي، وخروج الطلاب من المدرسة المشار إليها، وقيام طالبَين بالمزاح ودفع أحدهما للآخر نحو دراجة نارية مارة أمام المدرسة، أدى ذلك إلى قيام قائدها بنهرهما والتعدي عليهما بالسب والشتم، وعلى إثر ذلك قام عدد من أصدقائهما وذويهما المتواجدين بالمكان بمناصرتهما وتعدي كلٍ من الطرفين على بعضهم البعض بالضرب على النحو الوارد بمقطع الفيديو.

وحددت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، هوية الطالبَين وذويهما وأصدقائهما الظاهرين بمقطع الفيديو.

ضبط واعتراف

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهم، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وقرروا بعدم علمهم بهوية قائد الدراجة النارية.

وجار تكثيف الجهود لتحديد وضبط قائد الدراجة النارية.