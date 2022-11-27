«القومي للمرأة»: استجابة سريعة لكل حالات العنف ضد النساء

قالت لانا أبو زيد، عضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة، إن دائما ما يسعي نحو الاستجابات الكبيرة والسريعة حال الإبلاغ عن حالات العنف ضد المرأة.

أبوزيد: احتفلنا باليوم العالمي للمرأة

وأضافت «أبو زيد»، خلال مداخلة ببرنامج «من مصر»، على قناة «CBC»، أن الاحتفال باليوم العالمي للمرأة تم من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة التي من شأنها القضاء على العنف ضد المرأة.

أبو زيد: حملة للتوعية بمخاطر العنف ضد المرأة

وأوضحت أن المجلس القومي للمرأة قد بدأ في حملة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية من أجل التوعية على أهمية مواجهة العنف ضد المرأة، حيث إن هناك استجابة كبيرة مع قضايا العنف ضد المرأة، فيما زادت نسبة الاستجابة أو الابلاغ عن جرائم العنف فقد ارتفعت في الآونة الأخيرة نظرا للتوعية التي جرى إطلاقها من قبل المجلس القومي للمرأة.

وأكدت أن الابتزاز الإلكتروني أحد أكثر أشكال العنف ضد المرأة، وهي الظاهرة المنتشرة بين فئة كبيرة من الشباب والمراهقات.