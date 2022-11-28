«القومي للمرأة»: حملة الـ16 يوما حدث عالمي وعيد لكل السيدات

قالت سناء السعيد، عضو المجلس القومي للمرأة، إن حملة الـ16 يومًا لمجابهة العنف ضد المرأة، حدث عالمي يبدأ يوم 25 نوفمبر حتى 10 ديسمبر من كل عام، موضحة أن سبب اختيار تلك الفترة بالتحديد، توافق 25 نوفمبر مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، بينما يرتبط 10 ديسمبر بيوم حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن الربط بين الميعادين له مغزى، لأن قضايا المرأة مرتبطة في المقام الأول بحقوق الإنسان.

حملة الـ16 يوما عيد لكل السيدات

أضافت «سناء»، خلال حوارها مع الإعلامية منة فاروق، ببرنامج «هذا الصباح» عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن حملة الـ16 يوما حدث عالمي بمثابة عيد لكل السيدات، لأنه يحث ويُعرف المجتمع بقضايا العنف ضد المرأة، مشيرة إلى أن إحداث حِراك مجتمعي حول ظاهرة العنف ضد المرأة ومخاطرها، إلى جانب تسليط الضوء عليها، يحد من تلك الظاهرة في المجتمع.

الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمرأة

أكدت عضو المجلس القومي للمرأة، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمرأة، مشيرة إلى أننا نشهد تراجع وتناقص في ظاهرة العنف ضد الفتيات والنساء في المجتمع المصري على مدار السنوات الأخيرة، لكن الظاهرة لم تنته.

أشكال العنف ضد المرأة

أشارت سناء، إلى أن هناك أشكالا عديدة من العنف ضد المرأة، إذ لا تقتصر على التطاول اللفظي والجسدي، موضحة أن العنف النفسي والخوف، له آثارا سلبية أكبر على المرأة، مدللة على ذلك بموضوع الختان الذي يترك أثرا سلبيا لدى المرأة مدى الحياة.