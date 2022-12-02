تفاصيل مزاد 4 ديسمبر لبيع بضائع جهات حكومية.. تكييفات وقطع غيار سيارات

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، مزاد بضائع جهات حكومية يوم 4 ديسمبر الحالي، ويُقام المزاد في قاعة نادي الجيزة الرياضي في شارع البحر الأعظم بالجيزة، على أن يقام المزاد الساعة 12 ظهرا.

ضوابط دخول مزاد بيع بضائع جهات حكومية

وأوضحت الهيئة، من خلال بوابة التعاقدات العامة التابعة لها أنه يتم دفع 10000 تأمين دخول المزاد، ويجب أن تكون المعاينة هي أساس البيع، ولكي يتم دخول المزاد يجب شراء كراسة الشروط والمواصفات من الهيئة العامة للخدمات الحكومية في عنوان 7 شارع محمد حامد فهمي بالدقي بسعر 400 جنيه واصطحابها عند الدخول.

ويجب أن يتم دفع 30 % فور رسو المزاد على أن يتم دفع باقي الثمن خلال 15 يوما.

تفاصيل مزاد بضائع جهات حكومية 4 ديسمبر

ويشمل مزاد بضائع الجهات الحكومية حديد وصاج وزهر خردة، تكييفات وأجزاءها، كمبيوترات ولوازمها، بطاريات، كشافات، جراكن، أجهزة ومستلزمات طبية، خشب كسر، نحاس، ألومونيوم، أدوات سباكة، قطع غيار سيارات، طلمبات، أجهزة كهربائية، بلاستيك، ورق دشت، كاوتش، مصاعد، كراتين فارغة، ماكينات تصوير، كتب، مولدات كهرباء، أجهزة اتصالات، أدوات كهرباء، وخلافه من بضائع بالجهات الحكومية.

جدير بالذكر أن الهيئة أعلنت عن مزاد لبيع سيارات وبضائع جمارك مطار القاهرة وغمرة والملاحق التابعة لها يوم 5 ديسمبر ويشمل بيع سيارات ميكروباص وملاكي فورد وبيجو ومرسيدس وفيات ونيسان وBMW بأسعار أرخص من المتواجدة بالأسواق.