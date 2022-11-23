مزاد محلات حدائق أكتوبر.. اعرف الموعد التفاصيل وكيفية شراء كراسة الشروط

أعلن جهاز مدينة حدائق أكتوبر، عن إقامة مزاد علني لبيع محلات بالمدينة، وأوضح الجهاز عبر موقع الرسمي الإلكتروني كافة التفاصيل الخاصة بالموعد والمساحات المختلفة الخاصة بالمحال والصيدليات المطروحة.

في السطور التالية، نعرض تفاصيل مزاد محلات حدائق أكتوبر، وفقا لما أعلنه الجهاز.

مزاد محلات حدائق أكتوبر

من المقرر أن يتم إقامة مزاد محلات حدائق أكتوبر يوم الأربعاء الموافق 7 ديسمبر المقبل، ويعقد مزاد محلات حدائق أكتوبر العلني، لبيع 10 محال تجارية، وصيدليتين بمساحات تتراوح من 16م2 67 م2 بالمناطق المختلفة بالمدينة، بالإضافة إلى وحدتين إدارتين ومهنيتين بمساحة 30م2 و60م2 بسوق منطقة ابني بيتك 1 قطاع أ بالمدينة.

قال المهندس مصطفى سعيد أحمد، رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، المشرف على غرب قنا، إنه سيتم إقامة مزاد علني في قنا لبيع 9 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح من 12م٢، 28م٢ بمختلف المناطق بقنا الجديدة، ومخبز نصف آلى بمساحة حدود السور الخارجي 874,5م2 شاملة مساحة المباني 117٫70م2 والمقام بالمنطقة 2 بالامتداد الشمالي بالحي السكني الأول بالمدينة.

ومن المقرر أن يتم بيع المحال والصيدليات بالمزاد العلني بجلسة يوم الأحد الموافق 25 ديسمبر 2022.

الحصول على المحال والوحدات في المزاد العلني

وعلى الراغبين في شراء المحال المعلن عنها من قبل الجهاز، شراء كراسات الشروط والمواصفات من مقري جهازى مدينتي حدائق أكتوبر وقنا الجديدة، حيث يمكن من خلال تلك الكراسات معرفة كافة التفاصيل قبل الدخول في المزاد.