تفاصيل مزاد سيارات جمارك مطار القاهرة.. أسعار أرخص من السوق

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، عن مزاد لبيع سيارات وبضائع جمارك مطار القاهرة وغمرة والملاحق التابعة لها، وذلك في قاعة نادي الجيزة الرياضي في شارع البحر الأعظم، على أن يقام المزاد الساعة 12 ظهرا.

ضوابط دخول مزاد بيع سيارات وبضائع جمارك مطار القاهرة

وأوضحت الهيئة، من خلال بوابة التعاقدات العامة التابعة لها أن يتم دفع 10000 تأمين دخول المزاد، و30% فور رسو المزاد على أن يتم دفع باقي الثمن خلال 15 يوم، ويكون البيع بدون عمولة والمعاين هي أساس البيع، مشيرة إلى أن الأسعار ستكون أرخص من السوق.

وأضافت، لكي يتم دخول مزاد سيارات جمارك مطار القاهرة يجب أن يقوم المتقدم بشراء كراسة الشروط والمواصفات وسعرها 400 جنيه، ويتم شراء كراسة الشروط من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بشارع الدكتور محمد حامد فهمي في الدقي الجيزة، ويتم البيع وفقا للشروط المتواجدة بالكراسة.

سيارات جمارك مطار القاهرة

ويشمل المزاد سيارات ميكروباص وملاكي فورد وبيجو ومرسيدس وفيات ونيسان وBMW.

بضائع جمارك مطار القاهرة

وتشمل البضائع، ملابس وأجهزة لاسكي ومستلزمات طبية وتليفونات وقطع غيار سيارات وإكسسوارات رجالي وحريمي وسجائر وشيشة إلكترونية وأدوات كهرباء ومخلفات بلاستيك وحاويات فارغة وغيرها من البضائع الجمركية المختلفة.

وذكرت أنه يسقط حق أصحاب «المهامل والمتروكات»، ما لم يتم سحبها قبل اعتماد جلسة المزاد والبضائع منها، ويجب اتخاذ الإجراءات الاحترازية من المتزايدين جميعا للوقاية من الإصابة بكورونا وفقا لوزارة الصحة والسكان.