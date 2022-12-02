تحرير 416 مخالفة لمحلات لم تلتزم بقرار الغلق على مستوى الجمهورية
كتب:
محمد بركات
12:53 م | الجمعة 02 ديسمبر 2022
شرطة- صورة تعبيرية
شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملات مكثفة، للتأكد من غلق المحلات في مواعيدها المقررة، في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.
تحرير 419 مخالفة
وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن تحرير 419 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق.
وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.