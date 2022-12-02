الأمن العام يضبط 20 قضية متنوعة في حملة أمنية مكبرة

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط عدد (9) قضايا.

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1757) مخالفة مرورية متنوعة.

الأمن العام

في مجال الأمن العام: ضبط عدد (20) قضية.

في مجال تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة: ضبط عدد (4) قضايا .

في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (312) حكما قضائيا متنوعا.

جرائم الهجرة غير الشرعية

في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات: ضبط عدد (8) قضايا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونيةوجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.