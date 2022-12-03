اليوم.. انطلاق الاجتماع الـ15 للحوار الوطني لاستكمال المناقشات

يعقد مجلس امناء الحوار الوطني، اليوم، السبت، اجتماعه الخامس عشر، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، لاستكمال باقي مناقشات المحور المجتمعي ليلحق بالمحورين السياسي والاقتصادي، واستعدادًا للجلسات الفعلية للحوار الوطني.

استكمال المناقشات

وقال عمرو هاشم ربيع، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن مجلس الأمناء سوف ينعقد اليوم لاستكمال مناقشة باقي مقترحات المحور المجتمعي بحضور مقرري اللجان والمقررين المساعدين للجان المعنية، للنظر في المقترحات المتبقية ومناقشاتها للانتهاء من المحور المجتمعي.

وأضاف أن مجلس الأمناء سوف يستكمل وضع الأسماء المشاركة في الجلسات الفعلية للحوار بعد الانتهاء من المحاور الثلاث، وذلك حتى تنتهي كل الخطوات التنظيمية قبل جلسات الحوار، التي سوف يتم الإعلان عنها بعد الانتهاء من أسماء المشاركين في الحوار الوطني.