عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: استكمال مناقشات المحور المجتمعي غدا

أعلن طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أنه من المقرر أن يجتمع غدا مجلس الأمناء وأعضاء لجان المحور المجتمعي، لاستكمال باقي مناقشات المحور المجتمعي استعدادا لبدء المناقشات الفعلية للحوار الوطني، بعد الانتهاء من مناقشات المحورين السياسي والاقتصادي.

الإعلان عن المشاركين

وأضاف عبد القوي في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه سيتم إعلان أسماء المشاركين في جلسات الحوار بعد الانتهاء تماما من مناقشات كل محور، وتحديد الأسماء المشاركة في الجلسات الفعلية، لينطلق بعدها الحوار الوطني بشكل فعلي بمشاركة الخبراء والمتخصصين والمعنيين بالقضايا محل النقاش، على أن يتم ذلك في اجتماع لمجلس الأمناء بعد جلسة الغد يتم الإعلان عن موعده لاحقا.

وأوضح عضو مجلس أمناء الحوار الوطني أنه تم الانتهاء من مناقشات المحور الاقتصادي والسياسي، وغدا استكمال مناقشات المحور المجتمعي حتى تكون الأمور واضحة ومرتبة ومحددة قبل بدء الجلسات الفعلية للحوار التي ينتظرها الجميع.

الاستعداد للجلسات

ويعمل مجلس الأمناء وكل أعضاء الحوار الوطني على قدم وساق للاستعداد للجلسات الفعلية للحوار الوطني حتى تخرج بنتائجها المرجوة.