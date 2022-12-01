عضو «أمناء الحوار الوطني»: المنصورة الجديدة نقلة نوعية في مشوار الجمهورية الجديدة

شهدت محافظة الدقهلية اليوم، الخميس، افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمدينة «المنصورة الجديدة»، المدينة الذكية الخضراء، وأيضا جامعة المنصورة، وهي المدينة التي تتوسط محافظات الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط، وتأتي في إطار عمل الدولة المصرية على تدشين مجموعة المدن الذكية الجديدة، تماشيًا مع خطة التحول الرقمي والتحضر للأخضر.

ضخ المزيد من المدن الذكية

وقال جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّ تدشين مدينة المنصورة الجديدة بمثابة بصمة حضارية، فضلًا عن أنها تمثل صرحًا عملاقًا يليق بالجمهورية الجديدة.

وأضاف «الكشكي» أنّ كلمة الرئيس السيسي خلال الافتتاح، بعثت الأمل حول استمرار ضخ المزيد من المدن المماثلة للمنصورة الجديدة.

الكشكي: المنصورة الجديدة نقلة نوعية

وتابع أن مدينة المنصورة الجديدة تؤكد على أن الدولة المصرية تبني بناءً على قواعد علمية، فضلًا عن أنها تعكس حرص الرئيس على تغيير الحاضر الذي يعاني من مشاكل مختلفة إلى مستقبل راقي وحضاري، «الدولة المصرية تعمل على حماية حقوق الإنسان من خلال توفير كافة احتياجاته، فنحن نأخذ فئات المجتمع المختلفة في الاعتبار عند البناء والتشييد».

وأوضح عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن مدينة المنصورة الجديدة دليل قاطع على أن الدولة المصرية أمام انجاز معماري غير مسبوق، فضلا عن توفير كافة الخدمات والاحتياجات من مدارس وجامعات ودور عبادة وغيره، «المنصورة الجديدة نقلة نوعية ومهمة في مشوار الجمهورية الجديدة».