عضو «الحوار الوطني»: مناقشات المحور المجتمعي ممكن أن تمتد لأكثر من جلسة

قال المحامي نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن غدا يستكمل المحور المجتمعي مناقشاته في القضايا الخاصة به، وذلك بعد الانتهاء من المحور الاقتصادي والسياسي، وذلك استعدادا للمناقشات الفعلية للحوار الوطني.

مناقشات المحاور الثلاث

وأضاف البرعي، خلال تصريحات لـ«الوطن»، أنه من الممكن أن تأخذ المناقشات أكثر من اجتماع واحد أو اثنين هذا على ما تجري إليه المناقشات بين الأعضاء والمقررين والمقررين المساعدين في المحور، على أن تنطلق الجلسات الفعلية بعد الانتهاء من كل المناقشات الخاصة بالمحاور وتحديد الأسماء المشاركين في الجلسات الفعلية للحوار.

وأوضح نجاد أنه جارٍ العمل على دراسة المقترحات وإعداد الجداول، ودراسة اللجان المتبقية بالمحور الاجتماعي، حتى يتم الانتهاء من كل المحاور، والأمور التنظيمية الخاصة باللجان والقضايا استعدادا لجلسات الحوار الفعلية.

ملف حقوق الإنسان

وأضاف أن ملف حقوق الإنسان من أبرز الملفات التي يجب العمل عليها خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى تكثيف لجنة العفو الرئاسي، والعمل على قضية الحبس الاحتياطي، مضيفا أن الجميع يعمل على قدم وساق من أجل الانتهاء من المحاور الثلاثة.