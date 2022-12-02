فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بالغردقة للصيانة.. المواعيد والأماكن

تشهد مدينة الغردقة فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق يومي السبت والأحد المقبلين، وذلك لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية وتوزيع الأحمال على المناطق تباعا، طبقا لخطة شركة كهرباء البحر الأحمر في أعمال الصيانة.

فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بالغردقة

وأفاد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، في بيان، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بالغردقة غدا السبت لعمل الصيانة الدورية، وهي منطقة القيادات وعمارة شعبان رشوان ومحلات الاستاد وفندق الهيلتون بالدهار واللواء حفني، وذلك ابتداء من التاسعة صباحا وحتى الثانية مساء.

قطع الكهرباء عن تقسيم منطقة النور

وأضاف مركز عمليات البحر الأحمر، أنه سيتم فصل التيار عن تقسيم منطقة النور بعد غد الأحد، من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا، وذلك لعمل الصيانة الدورية.