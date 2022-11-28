إحباط محاولة تهريب أقراص مخدرة بحوزة راكبة في مطار الغردقة

تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولي، برئاسة جابر موسى، مدير الإدارة، من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بحوزة راكبة قادمة من بولندا.

الاشتباه في الراكبة

واشتبه محمود عبدالرافع، مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول، في راكبة قادمة من بولندا أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من بولندا.

وبفحص جواز سفرها تبين أنها راكبة بولندية، وبسؤالها عما إذا كانت تحمل أشياء أو بضائع تستحق سداد رسوم جمركية أو ضرائب عليها، فأجابت بالنفي، وخلال تمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعة X-RAY، بمعرفة كريم فتحي وعبدالمجيد النجار، تلاحظ وجود عبوات دوائية.

ضبط 10 شرائط ترامادول

وقرر محمد سيد، نائب مدير الإدارة، تكليف محمود خميس لتفتيش حقائب الراكبة، وتبين وجود 10 شرائط بإجمالي 200 قرص ترامادول تركيز 200 مليجرام داخل الحقائب.

وقرر عبدالعال نعمان، مدير عام جمارك الغردقة، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 31 لسنة 2022، وإحالة الراكبة للنيابة العامة لمخالفة الواقعة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، وعمر خليفة، رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.