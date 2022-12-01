خريطة فصل التيار الكهربائي عن 12 منطقة بسوهاج خلال ديسمبر

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة بمحافظة سوهاج، فصل التيار الكهربائي عن بعض مغذيات الكهرباء بجهينة للصيانة الدورية، خلال الفترة الصباحية بالتبادل طوال شهر ديسمبر.

يقدم «الوطن»، خريطة فصل التيار الكهربائي داخل مغذيات جهينة والقرى التابعة لها، بما يشمل 12 منطقة.

مواعيد فصل التيار الكهربائي

مغذى تنمية طهطا: خلال أيام 3 و13 و20 ديسمبر الجاري، وتحديد مواعيد فصل التيار الكهربائي من الساعة 10 صباحا للساعة 2 ظهرا، بعنيبس ومباني عنيبس والقرى التابعة.

مغذى وشاحي: أيام 4 و14 و21 ديسمبر الجاري، وتحديد مواعيد قطع الكهرباء من الساعة 10 صباحا للساعة 2 ظهرا، بالدقيشية والحرافشة وسلامة دياب والقرى التابعة.

مغذى تنمية جهينة: يوما 6 و24 ديسمبر الجاري، بمواعيد قطع الكهرباء من الساعة 10 صباحا للساعة 2 ظهرا، بالمهدي وحودة شرف والقرى التابعة.

مغذى الطليحات: أيام 5 و18 و22 ديسمبر الجاري، بأماكن فصل التيار الكهربائي بالطليحات والقرى التابعة لها، من الساعة 10 صباحا للساعة 2 ظهرا.

مواعيد قطع الكهرباء بسوهاج

مغذى مبارك: أيام 8 و19 و25 ديسمبر الجاري، بأماكن قطع الكهرباء بنجع السلام وعنيبس والقرى التابعة، من الساعة 10 صباحا للساعة 2 ظهرا.

أماكن قطع الكهرباء

مغذى الجبل: أيام 6 و11 و26 ديسمبر الجاري، بالرى والنزات والقرى التابعة من الساعة 10 صباحا للساعة 2 ظهرا.