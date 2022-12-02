انتهاء تصوير «روليت» ثاني حكايات مسلسل «أنا واللي بحبه»

انتهى صناع مسلسل «أنا واللى بحبه» الذي كان يحمل اسم «حكايات متقاطعة» قبل تغييره، من تصوير ثاني حكايات العمل والتي تحمل اسم «روليت» المكونة من 5 حلقات.

وحكاية روليت من مسلسل أنا واللي بحبه يشارك في بطولته نجلاء بدر ونضال الشافعي ويشارك في بطولتها إنجي شرف، أحمد يونس، أحمد باسم، ماجد إسكندر ومن تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج معتز حسام.

معلومات عن مسلسل أنا واللي بحبه

مسلسل «أنا واللي بحبه» إنتاج مها سليم ومقرر عرضه على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية خلال الفترة المقبلة، ويعتمد العمل على الحكايات المنفصلة المتصلة خلال 6 حكايات كل حكاية مكونة من 5 حلقات، وتتناول هذه الحكايات قصصا وحواديت تناقش قصص الحب والصعوبات التي يواجهها الإنسان ولكن بالحب والتفاهم يمكن للتغلب عليها وذلك في إطار اجتماعي أسري.

وكان القائمون على المسلسل قد انتهوا من تصوير الحكاية الأولى والتي تحمل اسم «في التاكسي» من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي وبطولة دياب، أيتن عامر، محمد علي رزق وعدد آخر من الفنانين الشباب، ومن المقرر أن يتواصل تصوير الحكايات بشكل متتالٍ خلال الأسابيع المقبلة.

ويتم تقديم مسلسل «أنا واللي بحبه» على طريقة مسلسل «زي القمر» بموسميه الأول والثاني، والذي تناول العديد من القضايا الاجتماعية المهمة على الساحة منها التنمر، والهجرة غير الشرعية، وتأخر الزاوج، والتبني وغيرها، وضم الموسم الأول 3 حكايات وهي «حتة مني» بطولة إلهام شاهين، و«مش هنفرح بيكى» بطولة جومانا مراد و«ست الهوانم» بطولة ليلى علوى.