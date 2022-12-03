اعترافات المتهمين باحتجاز 3 سيدات في القاهرة: «سرقوا بضاعة بمليون جنيه»

«خانوا الأمانة وسرقوا العهدة اللي معاهم، واكتشفنا أنهم سرقوا بضاعة بأكثر من مليون جنيه»، هذه الكلمات كانت ملخص اعتراف 3 موظفين باحتجاز 3 سيدات داخل مول تجاري في القاهرة وإجبارهن على توقيع إيصالات أمانة بقيمة مليون و500 ألف جنيه والاستيلاء على هواتفهم المحمولة.

المتهمون: المتهمات سرقن بضائع بأكثر من مليون جنيه

وأضاف المتهمون في تحقيقات النيابة أن المتهمات يعملن مندوبات مبيعات وأنهن يأخذن بضائع تجارة عبارة عن أدوات تجميل بمبالغ كبيرة تخص ماركات عالمية نظير ترويجها إلكترونيًا، وبعد أن رفضوا السداد، اضطر المتهمون إلى استدراجهم إلى مكان استلام البضاعة في مول تجاري بمنطقة الشروق بالقاهرة، واحتجازهن داخل إحدى الغرف وإجبارهن على توقيع إيصالات أمانة بمبلغ مليون جنيه و500 ألف جنيه، والاستيلاء على هواتفهم المحمولة.

وتابع المتهمون: «البضاعة اللي استولى عليها السيدات من العهدة الخاصة بينا يعني كنا هنتحبس برضو»، وأنهم طلبوا مرات كثيرة من المتهمات سداد قيمة البضائع وأعطوهن مهلة لكنهن لم يفين بالوعد.

توقيع إيصالات أمانة بالإجبار

في السياق، اعترفت المجني عليهن بأنهن يعملن مندوبات مبيعات في المول التجاري بالشروق، واتهمن موظفين وسيدة بإجبارهن على توقيع 6 إيصالات أمانة تقدر بمبلغ مالي قيمته مليون وخمسمائة ألف جنيه، والاستيلاء على 3 هواتف محمولة لاتهامهن بسرقة بعض المتعلقات من داخل المجمع التجاري، وعقب ذلك قاموا بإطلاق سراحهن، وفي اليوم التالي حضر المجنى عليهن بصحبة أهليتهم لإنهاء الخلاف والتحصل على الهواتف المحمولة وإيصالات الأمانة إلا أنهم رفضوا فقاموا بإبلاغ الشرطة.

محام يشرح العقوبة

وعن العقوبة المنتظرة للمتهمين باجبار السيدات على توقيع ايصالات أمانة قال المحامي حازم محمدة أن المادة 325 من قانون العقوبات تنص على أن: «كل من اغتصب بالقوة أو التهديد سنداً مثبتاً أو موجداً لدين أو تصرف أو براءة أو سنداً ذا قيمة أدبية أو اعتبارية أو أوراقاً تثبت وجود حالة قانونية أو اجتماعية أو أكره أحداً بالقوة أو التهديد على إمضاء ورقة مما تقدم أو ختمها، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 15 سنة».