محافظ كفر الشيخ: نستهدف 525 ألفا و618 طفلا في حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن مديرية الصحة استعدت للحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال المصريين وغير المصريين من المقيمين على أرض المحافظة، من عُمر يوم حتى 5 سنوات، لمدة 4 أيام، وذلك خلال الفترة من الأحد المقبل وحتى الأربعاء.

الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

وذكر المحافظ، في بيان له، أنه سيتم تطعيم الأطفال من خلال الفرق الثابتة بالمستشفيات، والمراكز الطبية، والوحدات الصحية، والفرق المتحركة المدربة، بمواقع التجمعات مثل محطات السكك الحديدية، ومحطات الأتوبيس، والأسواق، وغيرها، بالإضافة التطعيم بالمنازل، بهدف رفع المناعة لدى الأطفال ضد هذا المرض، في إطار خطة وزارة الصحة والسكان للحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال، ويبلغ عدد الأطفال المستهدف تطعيمهم في الحملة على مستوى قرى ومدن المحافظة 525 ألفاً و618 طفلاً وطفلة.

وأصدر محافظ كفر الشيخ توجيهاته للأجهزة التنفيذية بالوحدات المحلية، بتقديم التسهيلات، والتنويه والإعلان عن موعد انطلاق الحملة، ومتابعة أعمال الحملة بالتعاون مع الإدارات الصحية، وتقديم كافة أوجه الدعم لفرق التطعيم بالحملة، مع تحفيز المجتمع المحلي للتعاون مع الحملة، وتطعيم جميع الأطفال المستهدفين على مستوى المراكز والمدن والقرى، مكلفاً مسئولي الأوقاف من خلال أئمة المساجد بالإعلان والتنويه عن مواعيد الحملة خلال خطب الجمعة، بجانب قيام رعاة الكنائس بالتنويه عن الحملة في قداس وعظات أيام الأحد، مطالباً الجميع بالتعاون مع فرق الحملة لتطعيم جميع الأطفال المستهدفين على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

تطعيم 525 ألف طفل

ومن جانبها، أكدت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن استراتيجية العمل بالحملة تعتمد على التطعيم من منزل إلى آخر على مستوى الإدارات الصحية، حيث أن المستهدف تطعيم 525 ألفاً و618 طفلاً وطفلة على مستوى المحافظة.

وأوضحت أنه تم تشكيل عددا كافيا من فرق التطعيم المتحركة والثابتة بالوحدات الصحية الريفية والحضرية ومكاتب الصحة ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، وجميعهم خضعوا لدورات تدريبية لإنجاز مهام التطعيم على الوجه الأمثل، بالإضافة للفرق الإشرافية على جميع المستويات بالمديرية والإدارات الصحية، وأيضاً توفير الطعوم اللازمة للتطعيم، كما تم مراجعة معدات سلسلة التبريد التي تستخدم في حفظ ونقل وتداول الطعوم للتأكد من كفاءتها وكفايتها، واستلام وتوزيع الطعوم اللازمة، منوهة أن التطعيم مجاني دون أي رسوم، ولا توجد أية آثار جانبية للتطعيم، ولا توجد للمرض وقاية سوى التطعيم.

الحفاظ على مصر خالية من المرض

وتأتي الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال ضمن حملات التطعيم ضد شلل الأطفال التي تُنفذها وزارة الصحة والسكان، للحفاظ على مصر خالية من المرض، وذلك في إطار رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للنهوض بالصحة العامة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030.