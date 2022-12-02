بعد تكريم الرئيس لمركز أورام المنصورة.. المدير التنفيذي: «الدولة بتقولنا شكرا»

أكد الدكتور محمد حجازي، المدير التنفيذي للمستشفيات والمراكز الطبية في جامعة المنصورة، سعادة جميع العاملين بالمركز بتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي لمركز الأورام، قائلا: «الناس هنا في فرحة كبيرة بعد تكريم الرئيس السيسي لمركز الأورام، والرئيس أكد لنا إننا شايفنكم وجهدكم تحت أعيننا، وأراد أن يوجه شكر لكل العاملين في مركز الأورام من خلال مدير المركز».

القضاء على قوائم الانتظار

وأضاف «حجازي»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه باهتمام الدولة تصدى مركز الأورام في جامعة المنصورة للأورام، وتم القضاء على قوائم الانتظار، بحسب المباردة الرئاسية.

وتابع: «الدولة لم تبخل علينا في شيء، وحيث تم زيادة 60 سريرا، بالإضافة إلى 500 سرير سابقة، وكانت الدولة دائما في ظهرنا، وجاء التكريم ليقول لنا شكرا وأحنا شايفنكم».

وأكد أن تكريم الرئيس السيسي لمركز الأورام بجامعة المنصورة جاء بالتزامن مع حصول المركز على التدريب الدولي لأورام النساء من الجمعية الأوروبية للأورام، وهو حدث كبير، وتأكيد على أننا نسير وفق رؤية الدولة في التدريب المستمر للأطباء، بحيث يكون الأطباء في جميع الأماكن على نفس المستوى العالمي، مع توحيد الخدمة الطبية وفق قواعد عالمية».

تتويج جهود العاملين بمركز الأورام

وكان الرئيس السيسي كرم مركز الأورام جامعة المنصورة، أمس، خلال فعاليات افتتاح مدينة المنصورة الجديدة وجامعة المنصورة الأهلية، تتويجا لجهود المركز غير المسبوقة في مجال جراحة الأورام، والسبق الكبير الذي حققه كونه أول مركز في الوطن العربي وفي قارة أفريقيا يحصل على الاعتماد الأوروبي في التدريب على جراحات الأورام النسائية من الجمعية الأوروبية للأورام النسائية، وتسلم التكريم الدكتور وليد النحاس، مدير مركز الأورام.