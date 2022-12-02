سعر القطن اليوم.. استقرار في 5 أصناف من طويل التيلة

سجل سعر القطن اليوم الجمعة، استقرارا خلال المزادات العلنية التي أجريت بالمحافظات لعام 2022، ليسجل سعر قنطار القطن جيزة 96 سعر 6200 جنيه، بينما سجل سعر قنطار القطن جيزة 94، بـ 5050 جنيها، كما سجل سعر قنطار القطن جيزة 92 نحو 4350 جنيها، واستقر أيضا سعر قنطار القطن من أصناف جيزة 97 بسعر 4600 جنيه، وجيزة 86 بسعر 4450 جنيها خلال تعاملات البيع اليوم.

سعر القطن اليوم الجمعة

أكد الدكتور محمد أبو اليزيد رئيس قسم تربية القطن بوزارة الزراعة، ورئيس قسم تربية القطن بمحطة بحوث سخا، بمحافظة كفر الشيخ، في تصريح لـ«للوطن»، أن سعر القطن اليوم، شهد استقرارًا بمزادات المحافظات في سعر قنطار القطن لـ5 أصناف من تقاوى القطن طويل التيلة، عقب ارتفاع كبير في سعر القطن خلال الأسبوع الماضي.

سعر القطن اليوم والترتيب العالمي

وأشار الدكتور محمد أبو اليزيد، إلى أن سعر القطن اليوم، جيد لحركة البيع بالنسبة للمزارعين، عقب ارتفاع سعر قنطار القطن مع بداية موسم الحصاد، ثم شهد تراجعاً ملحوظ في سعر القنطار على مدار أسابيع ليعاود من جديد في ارتفاع كبير في سعر القنطار بما يتناسب مع جودة القطن المصري طويل التيلة من حيث التصنيف العالمي ليحتل رقم «1».