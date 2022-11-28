سعر القطن اليوم في المحافظات.. قنطار «جيزة 96» يسجل 5 آلاف جنيه

كشف الدكتور محمد أبو اليزيد، رئيس قسم تربية القطن بمحطة بحوث سخا في محافظة كفر الشيخ، أن سعر قنطار القطن اليوم، شهد ارتفاعا خلال المزادات العلنية التي أجريت على مستوى كافة المحافظات اليوم.

وسجل قنطار القطن «جيزة 96» 5 آلاف و100 جنيه، وسط ارتفاع بلغ 50 جنيهًا عن كل قنطار قطن، بينما سجل «جيزة 92» 4 آلاف و650 جنيهًا، والقطن «جيزة 94» 4 آلاف و700 جنيه، وسط ارتفاع لتلك الأصناف الثلاثة بلغ 50 جنيهًا أيضًا عن كل قنطار، وذلك طبقًا لجودة القنطار.

سعر القطن اليوم الإثنين

وأوضح الدكتور محمد أبو اليزيد، أن سعر القطن اليوم، يشهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال أمس واليوم، على جميع أصناف القطن طويل التيلة.

إجمالي المنزرع من محصول القطن

وأشار «أبو اليزيد» إلى أن إجمالي المنزرع من محصول القطن هذا العام على مستوى مصر بمحافظات الوجهين البحري والقبلي، بلغ 317 ألف فدان قطن من أصناف جيزة 92، وجيزة 94، وجيزة 96 وجيزة 97، وهي أصناف تقاوي عالية الجودة، ويجري تحديد سعر القطن اليوم حسب كل صنف منزرع.