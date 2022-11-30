سعر القطن اليوم.. «جيزة 96» يسجل 5 آلاف و100 جنيه

أكد الدكتور محمد أبو اليزيد رئيس قسم تربية القطن بمحطة بحوث سخا بمحافظة كفر الشيخ، في تصريح لـ«الوطن»، أن سعر القطن اليوم، يشهد ارتفاعًا في أسعار أصناف القطن طويل التيلة المتنوعة للعام الجاري، ليسجل قنطار القطن «جيزة 96» 5 آلاف و100 جنيه، وسط ارتفاع بلغ 100 جنيه عن كل قنطار قطن، كما سجل صنف «تقاوي جيزة 92» سعر 4 آلاف و700 جنيه، وسط ارتفاع بلغ 50 جنيهًا، كما جاء سعر القطن «جيزة 94» و97، 4 آلاف و750 جنيهًا، وسط ارتفاع بلغ 50 جنيهًا أيضا عن كل قنطار قطن.

سعر القطن اليوم الأربعاء

وأشار «أبو اليزيد» إلى أن سعر القطن اليوم، شهد ارتفاعًا جديدًا في صنف منزرع «جيزة 96»، الذي يعد الأعلى سعرًا من حيث حالات التسويق للقطن، ويجري تسلميه للشركات التي تعمل على بيعها سواء داخل السوق المحلية أو الأسوق العالمية.

سعر القطن اليوم والتسويق

وأضاف أيضًا، أن القطن هذا العام حقق إنتاجية فائقة بواقع مليونين و600 ألف قنطار من القطن طويل التيلة «الشعر»، الذي يحتل المرتبة الأولي على كافة دول العالم، ويترتب عليه تحديد سعر القطن اليوم لحالات البيع، طبقًا لمؤشر البورصة العالمية في أمريكا.