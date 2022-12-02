المنشآت السياحية: نسب إشغال مطاعم القاهرة الكبرى تتجاوز 90%

قال محمد فتحي رئيس لجنة السياحة الترفيهية بغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن نسب إشغال المطاعم السياحية ولاسيما الموجودة بمحافظتي القاهرة والجيزة خلال الأسبوع الجاري تجاوزت الـ 90%، مرجعا ذلك إلى زيادة الحركة السياحية التي استقبلتها مصر من المملكة العربية السعودية خلال هذا الأسبوع.

إجازات المدارس بالسعودية

وأضاف لـ «الوطن»، أن آلاف المواطنين السعوديين زاروا مصر بداية من يوم 24 نوفمبر الماضي وذلك لقضاء اجازات العام الدراسي بها، موضحا أن تواجد السعوديين رفع من نسب الإشغال بفنادق ومطاعم القاهرة والجيزة خلال الأسبوع الأخير من الشهر الماضي.

مطاعم الغردقة وشرم الشيخ

وأوضح أن الارتفاع في نسب إشغال المطاعم السياحية لم يكن مقتصرا على مطاعم القاهرة والجيزة بل امتد أيضا للغردقة وشرم الشيخ الذي تجاوز نسب الإشغال بهما حاجز الـ 85% خلال هذا الأسبوع.

وتابع: «بعد أن وصلت نسب إشغال مطاعم شرم الشيخ إلى أكثر من 95% أثناء انعقاد قمة المناخ بالمدينة خلال الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر الماضي حدث انخفاض مؤقت بنسب إشغال المطاعم بعد انتهاء المؤتمر إلا أنها عادت للارتفاع مجددا خلال هذا الأسبوع».

وأشار فتحي إلى أن نسب إشغال المنشآت والمطاعم السياحية ستبدأ في التراجع التدريجي بداية من الأسبوع الثاني من الشهر الجاري على أن تصل إلى أكثر من 95% خلال اجازات الكريسماس ورأس السنة الميلادية، مشيرا إلى أن زيادة نسب الحجوزات القادمة إلى مصر خلال الكريسماس ورأس السنة هي السبب الرئيسي في الارتفاع المتوقع لإشغالات المطاعم السياحية خلال تلك الفترة.

وأوضح أن وزارة السياحة والآثار لم تبت إلى الآن في الطلب الذي تقدمت به الغرفة والمدعوم بموافقة أكثر من 90% من أعضائها والخاص بعودة مواعيد عمل المنشآت والمطاعم السياحية إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا، موضحا أن الغرفة تنتظر صدور قانون المنشآت السياحية والفندقية واللائحة التنفيذية لهما لتحديد مواعيد العمل خلال الفترة المقبلة.