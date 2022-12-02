افتتاح 46 مسجدا جديدا في 10 محافظات اليوم.. اعرف الخريطة

افتتحت وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 46 مسجداً جديداً في 10 محافظات على مستوى الجمهورية؛ بعد فرشها بالكامل، وذلك بتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

افتتاح مسجد سيدى ناصر في القليوبية

ففي محافظة القليوبية، تم افتتاح مسجد سيدى ناصر، بقرية كوم أشفين، بمركز قليوب، ومسجد الرفاعى، بقري برقطا، بمركز كفر شكر، وفي أسيوط تم افتتاح مسجد الفتح، بقرية بنى مجد، بمركز منفلوط، ومسجد الكداريك، بمركز البدارىؤ ومسجد الإخلاص، بقرية القصير، بمركز القوصية، ومسجد الطيبة، بقرية أم القصور، بمركز منفلوط.

افتتاح مساجد في الفيوم

وفي محافظة الفيوم، تم افتتاح مسجد عبدالله زيدان، بمركز سنورس، ومسجد محمد مشرف، بمركز إطسا، ومسجد الفتح، بعزبة سليم رشدى، بقرية العدوة، بمركز الفيوم، ومسجد أحمد عيد، بقرية الغرق، بمركز إطسا، كما تم افتتاح مسجد الأنصار خلف مدارس مرايف مدخل كينج مريوط، بالعامرية ثان، بمحافظة الإسكندرية، ومسجد البحرى، بقرية إبشادى، بمركز الشهداء، بمحافظة المنوفية.

افتتاح مساجد في الدقهلية

وفي محافظة الدقهلية، تم افتتاح مسجد الكبير، بقرية كفر الدوار، بالشناوى، بمركز شربين، ومسجد أم بدرية، بقرية أم بدرية، بمركز بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، ومسجد الطاهرة، بقرية صفط الشرقية، بمركز الواسطى، ومسجد العشيرة المحمدية، بقرية أبوصيرؤ بمركز الواسطى، بمحافظة بنى سويف.

مساجد في الشرقية

وفي محافظة الشرقية، تم افتتاح مسجد إبراهيم العوضى، بقرية الهداهدة، بميت العز، بمركز فاقوس، ومسجد السلام، بقرية عكفر محمد جاويش، بمركز الزقازيق، ومسجد الشرقاوى، بقرية العلاقمة، بمركز ههيا، ومسجد الرحمن، بقرية كفر بغدادى، بمركز بلبيس، كما تم في محافظة المنيا افتتاح مسجد الحسينى، بقرية أولاد نظيم، ببنى حرام، بمركز دير مواس، ومسجد التوحيد، بقرية بنى موسى، بمركز أبوقرقاص، ومسجد الرضوان، بعزبة عبدالله أبوشنيف، بالروبى، بقرية منقطين، بمركز سمالوط، ومسجد مبارك، بقرية دمشاو هاشم، ومسجد محمد بن عبدالله، بقرية منشأة الدهب البحرية، باشكاتب.

افتتاح مساجد في البحيرة

وفي محافظة البحيرة، تم افتتاح مسجد سليمان حلمى، بقرية حفص، بمركز دمنهور، ومسجد مقبول حسن قمحة، بمركز الدلنجات، ومسجد نجع العجينى، بقرية البستان، بمركز الدلنجات، ومسجد ظفيل البحرى، بمركز الدلنجات، ومسجد عبد الغنى راضى، بقرية التوفيقية، بمركز إيتاى البارود، ومسجد سرحان بالجزيرة، بمركز أبو حمص، ومسجد يوسف شعلة، بمركز كفر الدوار، ومسجد أبو بكر الصديق، بقرية 6، بمركز إدكو.

كما تم أيضاً افتتاح مسجد صلاح العبد، بقرية صلاح العبد، بمركز وادى النطرون، ومسجد صبرى عامر، بعزبة عبد الغنى راضى، بقرية التوفيقية، بمركز إيتاى البارود، ومسجد الحمدية الشرقى، بقرية البرنوجى، بمركز دمنهور، ومسجد بلال بن رباح، بقرية جناكليس، بمركز أبو المطامير، ومسجد العش، بقرية العش، بمركز رشيد، ومسجد الصاوى، بقرية كوم البركة، بمركز كفر الدوار، ومسجد يوسف العسكرى، بمركز إيتاى البارود، ومسجد عزبة يونان طلمبات برسيق، بمركز أبو حمص، ومسجد الشريف، بقرية حفص، بمركز دمنهور، ومسجد عزبة ماضى، بقرية النخلة البحرية، بمركز أبو حمص، ومسجد أبوحبور، بقرية البوطة، بمركز حوش عيسى، ومسجد البراوى، بقرية الحماد، بمركز رشيد، ومسجد حسن خير الله، بقرية عزبة العرب، بمركز المحمودية، بمحافظة البحيرة.

يُشار إلى أن إجمالي ما تم افتتاحه من مساجد منذ شهر يوليو 2022 وحتى الآن 430 مسجدًا، منها 351 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و79 مسجدًا صيانة.