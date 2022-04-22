محافظ البحيرة: افتتاح 3 مساجد جديدة بتكلفة 3 ملايين و950 ألف جنيه

شهدت محافظة البحيرة اليوم افتتاح 3 مساجد جديدة مقامة بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف بمركزي أبو حمص وايتاي البارود بتكلفة إجمالية بلغت 3 ملايين و950 ألف جنيه.

تفاصيل افتتاح المساجد

المساجد التي تم افتتاحها اليوم هي، مسجد عزبة مظهر بقرية زاوية نعيم بأبو حمص على مساحة 200 م وبتكلفة مليون و200 ألف جنيه، ومسجد شمه ودعبيس بأبو حمص على مساحة 300 م وبتكلفة 2 مليون و400 ألف جنيه، ومسجد الغربي بقرية صفط خالد بإيتاى البارود «صيانة وترميم وتوسعة» على مساحة 190 م وبتكلفة إجمالية 350 ألف جنيه.

وأكد اللواء هشام آمنة أنه منذ عام 2018 م وحتى الآن تم بناء وافتتاح أكثر من 430 مسجدا في طفرة كبيرة لتكون أبلغ شاهد ورد بإتجاه الدولة للبناء والتشييد والتقدم والنمو.

إشادة بوزارة الأوقاف

وأشاد المحافظ بالدور الهام الذي تقوم به وزارة الأوقاف في البناء والتشييد وعمارة المساجد بالإضافة إلى نشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف.

وأكد آمنة على الجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية فى تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين في إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.

خطبة الجمعة

جاءت خطبة الجمعة اليوم تحت عنوان «العشر الأواخر وفقه الأولويات في واقعنا المعاصر»، وتناولت رحمة الله تعالي بعباده، وفضل العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، وكونها موسما لمضاعفة الحسنات واستباق الخيرات إذ النفوس تنشط عند قرب النهاية وقد كان نبينا صلي الله عليه وسلم، يحسن اغتنام تلك الأوقات الفاضلة.