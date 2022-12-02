إيمان عن تكريم الرئيس لها في افتتاح المنصورة الجديدة: «شعرت بأنه واحد مننا»

مكالمة هاتفية تلقتها الدكتور إيمان عيد، العشرينية ابنة قرية الربع بمركز تمى الأمديد، بمحافظة الدقهلية، أصابتها بالسعادة إذ تلقت نبأ تكريمها من رئيس الجمهورية خلال افتتاح المشروعات القومية بمدينة المنصورة الجديدة.

الأولى بالمسابقة الثقافية لدول شمال أفريقيا

دكتورة إيمان عيد، خريجة كلية العلاج الطبيعي بجامعة الدلتا استطاعت حصد المركز الأول بالمسابقة الثقافية للاتحاد الدولي لدول شمال أفريقيا، وتخطى مراحل المسابقة من أسئلة رياضية وثقافية لتحتل الترتيب الأول بين المتسابقين، لتكمل مسيرة مشاركتها الطلابية المتعددة داخل الجامعة فقد وصلت للمربع الذهبي بالبرنامج الثقافي العباقرة بالفرقة الخامسة بكلية العلاج الطبيعي.

سعادة لاتوصف بالتكريم

وعن تكريمها، قالت إيمان عيد، في تصريحات لـ«الوطن»، إنها لم تتصور تكريمها من رئيس الجمهورية، وفوجئت بخبر التكريم فشعرت بسعادة لا توصف «فعليا كنت طايرة من السعادة»، وحمدت الله على التكريم، أعلم أن هناك إنجازات أكبر للآخرين ولكنه كرم من الله.

شعرت أن الرئيس واحد مننا

وعن لحظة التكريم بمدينة المنصورة الجديدة أوضحت إيمان: «كنت خائفة ومتوترة ولكن عندما اقتربت من الرئيس عبد الفتاح السيسي شعرت فعلا أنه واحد مننا قريب لنا فزال خوفي، وطمأنتي كلمات الرئيس شرفتينا.. التي جعلتني أشعر بالفخر وزادتني رغبة بالاستمرار بالعمل المجتمعي وخدمة بلدي».

شكر وعرفان للأهل والجامعة

ووجهت رسالة شكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولجامعتها التي دعمتها طوال دراستها، وعائلتها خصيصا والدتها التي كانت تشجعها دائما على العمل الطلابي، ولم تبخل عليها ماديا ومعنويا طوال سنوات دراستها.