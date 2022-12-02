سياسيون: افتتاح المنصورة الجديدة يؤكد حرص الرئيس على بناء مستقبل يليق بأبناء مصر

افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى مدينة المنصورة الجديدة، أمس، وسط حضور من أهالي محافظة الدقهلية، والتي تعد أحدث مدن المجتمعات العمرانية الجديدة المبنية على أحدث أساليب التكنولوجيا الحديثة، وتحدث الرئيس خلال كلمته بافتتاح مدينة المنصورة الجديدة: «بدل ما نفتتح مشروعات عن طريق الفيديو كونفرانس، لازم نكون مع أهالي الدقهلية النهاردة ونستكمل باقي الافتتاحات خلال الأيام المقبلة، وبدأنا البرنامج من الدقهلية».

وتعليقًا على هذا الشأن، قال جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنّ المرحلة الراهنة تتطلب بناء المدن الجديدة، واتباع سياسة الزحف العمراني على الصحراء وهو ما أصبح أمرًا حتميًا، موضحًا أهمية المشروعات القومية التي نفذتها الدولة على مدار السنوات الماضية، والتي ستُساهم بدورها بشكل ضخم فى التقليل من التكدس السكانى في كل محافظات الجمهورية، وخصوصًا مع ارتفاع الزيادة السكانية التي يلزم معها زيادة المدن والمنشآت التي تخدم هؤلاء السكان.

سياسيون يشيدون بافتتاح الرئيس السيسي مدينة المنصورة الجديدة

«المنصورة الجديدة» تعد بصمة حضارية، هكذا تحدث عاطف مغاوري، نائب رئيس حزب التجمع وعضو مجلس النواب، عن خطوة تدشين المنصورة الجديدة، موضحًا أنها تمثل صرحاً ضخمًا يليق بالجمهورية الجديدة، كما تبرهن على أن الدولة المصرية تبنى منشآتها بناءً على قواعد علمية، وتوضح مدى حرص الرئيس عبدالفتح السيسي على تغيير الحاضر الذي يعاني من أزمات مختلفة وتحويله لمستقبل حضاري وراقٍ يليق بأبناء مصر.

من جانبه، قال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، والمشارك في الافتتاح، إن افتتاح مدينة المنصورة الجديدة يأتي على غرار العاصمة الإدارية الجديدة وأيضًا مدينة العلمين وما على شاكلتها من مجموعة المدن الذكية الجديدة، التي بدأت الدولة المصرية في تشييدها على مساحة الجمهورية الجديدة، وذلك في إطار نهضة التكنولوجيا والاقتصاد التي تسعى لها الدولة المصرية.