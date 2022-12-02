طالب الطب «جوفاني يونان» عن تكريم الرئيس: «كنت متوتر وطاير من الفرحة»

قال جوفاني يونان طالب في الفرقة الثانية بكلية الطب جامعة المنصورة الجديدة، والحاصل على منحة تفوق من الجامعة، إنه فوجئ يوم السبت الماضي بمكالمة من الدكتور معوض الخولي رئيس الجامعة، أخبره فيها بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيكرمه خلال فعاليات افتتاح المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة: «كنت طاير من الفرحة إن الرئيس هيكرمني».

الرئيس كان يصفق لي

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية خلود زهران، عبر قناة اكسترا نيوز: «عندما رددوا اسمي شعرت بالتوتر، والرئيس كان يصفق لي، وقالي شاطر ودايما كده متفوق، ولم أكن أتصور أن ألتقي الرئيس عبدالفتاح السيسي».

وقال الدكتور فؤاد يونان والد الطالب: «كنت فخور جدا، هذه اللحظة من اللحظات التي كنت أحاول الإعداد لها طوال حياتي، الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد بالأمس ودائما ما يؤكد في تصريحاته على الكيف وليس الكم، وكنت حريص على أن يحصل جوفاني على الكيف، وأن نشجع مواهبه والدفع به في المجالات التي يحبها، حتى استطاع أن يحب مجالات معينة ونجح فيها، ومنذ صغره كان يحب مجال الطب».

يشتاق منذ صغره إلى ارتداء بدلة العمليات

وأضاف: «انا استشاري جراحة العظام وكل عملنا عمليات جراحية وجبس ومعالجة المرضى، وكان جوفاني يشتاق منذ صغره إلى ارتداء بدلة العمليات، وفي سن صغيرة، فصلت له بدلة حتى تكون حافزا له ويشعر بأنه طبيب صغير».

من جهتها، قالت هدى ويليام والدة الطالب: «فخورة وسعيدة جدا، مناسبات جوفاني دائما ما تفرحني، هو طالب متميز يحب العزف والموسيقى، وفي الرابعة من عمره كان يعزف بعض أغاني أم كلثوم، حتى أنه كان يستخدم الأورج بمساعدة كرسي لأنه كان قصيرا للغاية، وكنت أعمل على تنمية وتطوير مواهبه».