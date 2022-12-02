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رئيس جامعة المنصورة الجديدة: سنكون من أهم أسباب النهضة التعليمية بمصر

كتب:

شريف سليمان
01:23 م | الجمعة 02 ديسمبر 2022
الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة

الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة

قال الدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة، إن الجامعة تعتبر من الجامعات الأهلية الذكية، التي قررت، الدولة إنشاءها من أجل تغيير وجه التعليم في مصر، وأهم ما يميزها هو عبقرية المكان، إذ أن شمال شرق دلتا مصر من الأماكن المأهولة بالبشر، وكان يفتقر إلى المرافق التعليمية.

الجامعة ذكية وتقدم خدمات ذكية

وأضاف الخولي خلال حواره عبر قناة اكسترا نيوز: «الجامعة ذكية وتقدم خدمات ذكية، وهي إحدى جامعات الجيل الرابع التي أنشأتها الدولة في فترة وجيزة، وستكون سببا كبيرًا في نهضة التعليم خلال السنوات المقبلة».

وتابع رئيس جامعة المنصورة الجديدة، أن الجامعات الذكية تستخدم كل التقنيات الحديثة في التعليم، كما تدمج التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع والقيمة المضافة في إنتاج مخترع مبتكر ومبدع، أي أن الجامعة تدمج البحث مع التعليم من اليوم الأول في الدراسة.

وظائف ذات قيمة كبيرة في المستقبل

وأكد أن الذكاء الاصطناعي أصبح أحد العلوم شديدة الأهمية وتنبئ بوظائف ذات قيمة كبيرة في المستقبل، حيث بذلت الجامعة جهدا كبيرا كي يكون من بين جنبات هذه الجامعة 4 كليات تتعلق بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، مشيرًا إلى أن الجامعة ستسعى إلى أن تكون متواكبة مع الثورة الصناعية الرابعة والثورة الصناعية الخامسة في التعليم والبحث العلمي والصناعة.

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بقلم شريف سليمان