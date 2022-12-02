مصرع صديقين وإصابة ثالث في انقلاب سيارة ملاكي بالشرقية

لقي صديقان مصرعهما فيما أصيب صديقهما الثالث في حادث انقلاب سيارة ملاكي، اليوم الجمعة، بمحافظة الشرقية على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي بمطلع الطريق الإقليمي اتجاه القاهرة، فيما تم نقل المصاب لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة، وتم التحفظ على الجثمانين.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مدير البحث الجنائي اللواء محمد الجمسي، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي كان يستقلها 3 شباب أصدقاء على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، ولقي اثنان منهم مصرعهما فيما أصيب الثالث بإصابات بالغة وفي حالة خطيرة، فيما أفاد البلاغ بتهشم السيارة بالكامل.

السرعة الزائدة سبب في الحادث

انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث على الطريق، وبالفحص الأمني الأولي تبين وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة، وأدى الحادث إلى مصرع شابين بعد وصولهما المركز الطبي العالمي وإصابة الثالث، وتم التحفظ على الجثامين، فيما تم نقل المصاب إلى المستشفى الجامعي بمدينة العاشر من رمضان.

مصرع صديقان وإصابة ثالثهما

وأفادت التحريات بمصرع أحمد إبراهيم، الطالب بالفرقة الأولى كلية الطب البيطري، وعلي محمد علي السيد، طالب في جامعة بدر بالفرقة الأولى بكلية الفنون التطبيقية، وإصابة صديقهما الثالث، ويتلقى الرعاية بمستشفى العاشر من رمضان الجامعي.

التصريح بالدفن

أخطرت النيابة العامة بالواقعة، وطالبت المباحث ببيان أسباب الحادث وكافة تفاصيل الواقعة، فيما أمرت بالتصريح بدفن الجثتين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات والمارة.