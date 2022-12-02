إصابة شخصين بحادث تصادم موتوسيكل ودراجة في بورسعيد 

أصيب شخصان اليوم، في حادث تصادم دراجة هوائية مع أخرى بخارية في شارع محمد علي ببورسعيد بسبب السرعة الزائدة وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

نقل المصابان إلى المستشفى

تلقي مدير أمن بورسعيد إخطارا من الدكتور مصطفى شعبان رئيس فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد يفيد بوصول عن طريق سيارة الإسعاف إلى مستشفى المبرة، سالم العربي إبراهيم السيد 17 سنة، مصاب باشتباه نزيف بالمخ وكسر بالعمود الفقري والساقين، والمصاب الثاني مجهول الهوية 49 سنة تقريبا وجاري تقديم الإسعافات الأولية لهما.

السرعة الزائدة سبب الحادث

تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد، أن دراجة بخارية تصادمت مع أخرى هوائية بسبب سرعة الموتوسيكل العالية واندفع قائد الدراجة الهوائية إلى الأعلى وارتطم على الأرض.

وانتقل رجال إدارة مرور بورسعيد إلى مكان الحادث، وجرى رفع الدراجتين البخارية والهوائية من نهر الطريق والتحفظ عليهما بإدارة مرور بورسعيد تحت تصرف النيابة العامة، لتحقيق السيولة المرورية خاصة أن شارع محمد علي يعتبر الرئيسي بالمحافظة.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.