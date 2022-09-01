مصرع شاب في حادث تصادم بين دراجة بخارية وتوك توك بالبدرشين

لقي شاب مصرعه في حادث تصادم بين دراجة بخارية كان يستقلها ومركبة توك توك، بمنطقة البدرشين، اليوم الخميس، وتم إخطار اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة وأمر بنقل الجثة إلى مستشفى وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

حادث تصادم بين دراجة بخارية ومركبة توك توك

ترجع تفاصيل الحادث حينما تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية ومركبة توك توك، أعلى كوبري التبين الذي ربط المدينة بدائرة قسم شرطة البدرشين جنوب الجيزة، ووجود متوفى، وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بالجيزة إلى موقع الحادث وتبين وقوع الحادث بين حادث تصادم بين دراجة بخارية ومركبة توك توك، أعلى كوبري التبين.

المتوفى كان متجهًا إلى مدينة التبين

وبإجراء التحريات تبين أنه يدعى «كمال جميل كمال عبد الفتاح» يبلغ من العمر 17 عامًا، من قرية الشوبك الغربي، بمركز شرطة البدرشين بالجيزة، كان متجهًا إلي مدينة التبين أعلى كوبري التبين، فتعرض لحادث تصادم بين دراجة بخارية التي كان يستقلها ومركبة توك توك، أعلى كوبري التبين، ووجه اللواء محمد نصر لبنة مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة بالدفع بأوناش المرور لإزالة آثار الحادث وتسير حركة المرور.

نصائح للسائقين لتجنب حوادث السير على الطرق

ويقول اللواء أحمد الشاهد، الخبير المروري، في حديثه لـ«الوطن» إن الإدارة العامة للمرور، قدمت عددًا من النصائح للسائقين لتجنب حوادث السير على الطرق، ومن أبرزها فحص الفرامل والإطارات الخاصة بالسيارة قبل القيادة، والتأكّد من حالة المحرك وبيان إذا كان يعمل بشكل جيد من عدمه، ووجود مياه التبريد بشكل مستمر داخل السيارة.