إصابة 3 أشخاص إثر تصادم دراجة بخارية وسيارة في حي الشرق ببورسعيد

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم دراجة بخارية وسيارة ملاكي في حي الشرق ببورسعيد، بسبب السرعة الزائدة مستغلين هدوء الشارع في ساعات الصباح.

وتلقى اللواء مدحت عبد الرحيم، مدير أمن بورسعيد، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوصول 3 مصابين نتيجة حادث تصادم دراجة بخارية وسيارة ملاكي في شارع ممفيس بحي الشرق إلى مستشفى السلام ببورسعيد التابعة للتأمين الصحي الشامل.

تقديم الإسعافات الأولية للمصابين

وقام الفريق الطبي بمستشفى السلام بتقديم الإسعافات الأولية لهم، وتبين من الفحص الطبي أن المصاب الأول «محمد علي حسن العباس» 22 سنة، يعمل بكشك، ومقيم ببورفؤاد، ويعاني من جرح قطعي بأعلى الحاجب الأيمن واشتباه ما بعد الارتجاج، والمصاب الثاني «محمود إبراهيم محمد السيد»، 21 سنة، جزار، ومقيم ببورفؤاد، ويعاني من كدمات وسحجات متفرقة واشتباه كسر بالساق اليسرى، والمصاب الثالث «محمد حسن محمد عبد الرحمن»، 23 سنة، مساعد طبيب، ويقيم ببورفؤاد، ويعاني من جرح قطعي بالجبهة واشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وجرح قطعي بالساق اليسرى.

الحادث بسبب السرعة الزائدة

وتبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد، بالتنسيق مع قسم شرطة الشرق، أن المصابين كانوا يركبون الموتوسيكل واصطدموا بالسيارة بشارع ممفيس بسبب السرعة الزائدة.

وانتقل رجال المرور برئاسة العقيد علاء البرادعي، رئيس المباحث، إلى مكان الحادث، وتم رفع السيارة والموتوسيكل من نهر الطريق لتحقيق السيولة المرورية والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة بإدارة المرور.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.