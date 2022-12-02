استمرار المرحلة 23 من مبادرة «كلنا واحد»: تخفيضات 60% حتى نهاية ديسمبر

تواصل وزارة الداخلية، فعاليات المرحلة الـ 23 من مبادرة «كلنا واحد»، تحت رعاية رئيس الجمهورية، التي من المقرر أن تستمر حتى نهاية شهر ديسمبر لعام 2022، لتوفير كل السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60%، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

وتتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية moi.gov.eg، إذ جرى التنسيق مع كبرى الشركات والسلاسل التجارية للمشاركة في المبادرة لتوفير تلك السلع الغذائية وغير الغذائية من خلال 34 سلسلة،1051 فرعا، و4 شوادر بمختلف محافظات الجمهورية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة والمشاركة في تلك المبادرة.

ويجري توجيه عدد من القوافل بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، تتضمن كل قافلة سلعا غذائية وغير غذائية بتخفيضات تصل إلى 60%.

وتواصل منظومة «أمان» التابعة لوزارة الداخلية، المساهمةً في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، بإعداد عبوات تحوى سلع متنوعة بجودة عالية بهدف طرحها للمواطنين بتخفيضات تصل إلى 50% من خلال 1026 منفذا ثابتا ومتحركا وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة أمان حتى نهاية العام.