«الداخلية»: تنفيذ 87 ألف حكم قضائي متنوع خلال 24 ساعة

تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (305) قضايا مخدرات، (178) قطعة سلاح ناري، وتنفيذ (87127) حكمًا قضائيًا متنوعًا.

حملة أمنية بمختلف المديريات

في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق نتائج إيجابية.

في مجال ضبط قضايا المخدرات، ضبط (305) قضايا مواد مخدرة.

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، ضبط (178 قطعة سلاح ناري بحوزة 128 متهما).

في مجال ضبط المتهمين الهاربين ضبط (30) متهما.

مخالفات متنوعة

في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة ضبط (18) متهما.

في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، ضبط (292) دراجة نارية مخالفة.

في مجال ضبط المخالفات المرورية، ضبط (23942) مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال فحص السائقين، فحص (60) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (10) منهم.