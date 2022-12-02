خبير عسكري لقناة القاهرة الإخبارية: عدم الاستقرار سبب لجوء الدول للإنفاق الدفاعي

قال اللواء محمد الثلجي الخبير العسكري، إن تخصيص اليابان لـ 318 مليار دولار لخطة الإنفاق الدفاعي، يأتي لتواجدها في محيط مضطرب.

وأضاف خلال مداخلة بالفقرة الإخبارية بقناة «القاهرة الإخبارية»، أن الأزمة الروسية الأوكرانية أيقظت الثبات الدفاعي للعديد من الدول، ربما لم تشهده اليايان فقط إنما شهدته العديد من الدول ويأتي هذا نتيجة إفراز رئيسي ونتيجة من نتائج الأزمة.

وتابع بأن العديد من الدول، منها اليابان وأستراليا وألمانيا، شهدت نقلة نوعية في ميزانياتها الدفاعية، لكن اليابان الآن لديها مخاوفها السياسية والأمنية، خاصة أن المنطقة التي تقع فيها غير مستقرة أمنيا.

واستطرد: «كوريا الشمالية ما زالت تصر على إطلاق الصواريخ البالستية وتجري التجارب النووية، وكذلك التوتر بين الصين وتايوان قد ينفجر في أي لحظة، وتدخل الولايات المتحدة في هذا الصراع قد يؤدي إلى تأجيج الصراع وتفاقم الأزمة، وقد تكون اليابان طرفا في هذا الصراع وهي بالتالي أدركت خطورة أن تبقي الاستراتيجية الدفاعية كما هي، وهو الأمر الذي دعاها أن توقظ من ثباتها الدفاعي وتحسن ميزانيتها الدفاعية».