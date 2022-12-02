«القاهرة الإخبارية» تبرز تقرير «الوطن» عن تمثال إيزيس أفروديت (فيديو)

استعرض برنامج «صباح جديد»، على قناة القاهرة الإخبارية، من تقديم الإعلامية آية لطفي، تقرير «الوطن»، تمثال «إيزيس أفروديت»، الذي نشرته على موقعها بعنوان «معلومات عن تمثال «إيزيس أفروديت».. أحدث الاكتشافات الأثرية بمصر».

وجاء في التقرير، أنّ البعثة الأثرية المصرية اكتشفت، أمس الخميس، مبنى جنائزيا ضخما وداخله مقتنيات أثرية عظيمة وكثيرة، كان أبرزها تمثال للمعبودة إيزيس أفروديت والتي يرجع أصلها للحضارة اليونانية الرومانية، أما عن وجودها في الفيوم على وجه الخصوص فهي من الأماكن التي مزجت بين الحضارة اليونانية والرومانية.

ولم يكن تمثال المعبودة «إيزيس» هو الاكتشاف الوحيد داخل المبنى، بل أنهم قد عثروا أيضا على العديد من البورتوريهات والتي يطلق عليها «بورتوريهات الفيوم» وهي مجموعة من الرسومات تجسد شخصيات واقعية رسمت علي توابيت مومياوات مصرية في أثناء الحكم الروماني في مصر، وأهم ما يميزها عن غيرها أنها مرسومة بدقة كبيرة جدًا يظهر فيها كل الملامح بشكل أقرب إلى الحقيقة.