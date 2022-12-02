صحفية لبنانية لـ«القاهرة الإخبارية»: انتخاب رئيس يحتاج توافقا من دول خارجية

علقت الكاتبة الصحفية اللبنانية عبير بركات على فشل انتخاب رئيس جديد للبلاد، لافتًة إلى أن المرشحين لم يستطيعوا الحصول على أصوات ثلثي مجلس النواب، وسيكون هناك جلسة تاسعة وعاشرة لمجلس النواب اللبناني طالما لا يوجد توافق داخلي عند جميع القوى السياسية.

لن يٌنتخب رئيس حال عدم وجود توافق خارجي

وأوضحت خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم» مع الإعلامي محمد عبدالرحمن في برنامج «هذا المساء» المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن المشكلة في لبنان غير بقية البلاد حيث ينتخب مجلس النواب الرئيس، وفي حال عدم وجود توافق خارجي مع الدول التي لها تأثير على المجتمع اللبناني لن يٌنتخب رئيس.

ما يحدث عبارة عن مسرحية والجلسات لن تصل لحل

واعتبرت أن ما يحدث عبارة عن مسرحية، مؤكدة أن هذه الجلسات لن تصل لحل طالما لا يوجد وفاق خارجي مطالبة بانتخاب رئيس جمهورية جديد للبنان.

وأكدت أن هناك دول خارجية مؤثرة في لبنان مثل السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإيران، مشيرة إلى أن النظام اللبناني ديموقراطي لكن تحكمه طوائف وانه حال عدم اتفاق الطوائف مع بعضها لن يتم انتخاب رئيس.