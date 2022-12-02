مستشار الخارجية الأمريكية السابق لـ«القاهرة الإخبارية»: واشنطن تواجه التوسع الروسي

أكد حازم الغبرا المستشار السابق في وزارة الخارجية الأمريكية أن العلاقات العسكرية الأمريكية الأوروبية تندرج بالكامل تحت مظلة حلف الناتو، لافتًا إلى وجود دول أخرى تريد الانضمام للناتو ولكنها تواجه عقبات لانضمامها مثل السويد وفلندا.

الهدف الأمريكي الأوروبي هو مجابهة روسيا

وأوضح «الغبرا» خلال مداخلة عبر تطبيق «سكايب» مع الإعلامي همام مجاهد في برنامج «القاهرة الإخبارية» أن الهدف الأمريكي الأوروبي واضح وصريح، مشيرًا إلى أنه مجابهة روسيا في أوروبا ومجابهة التوسع الروسي الذي لم يكن في الحسبان.

وأشار إلى أن بايدن وماكرون اتفقوا على مجابهة روسيا ومساعدة الشعب الأوكراني.

ولفت إلى أن ماكرون حمل رسائل من حكومته للولايات المتحدة الأمريكية مشيرًا أن العلاقات بين البلدين كانت متدهورة اقتصاديًا بسبب صفقة الغواصات الأسترالية والتي أثرت بشدة على العلاقات الفرنسية الأمريكية بالاضافة للحوافز التي تمنحها الولايات المتحدة للشركات الأمريكية لخفض انبعاثات الكربون وتراها الشركات الفرنسية خفض لقدرة الشركات الفرنسية على المنافسة في السوق العالمية.

الجميع يتفق على أنه يجب أن يكون هناك حل سريع لمشكلة أوكرانيا

وشدد على أن الجميع يتفق على أنه يجب أن يكون هناك حل سريع وواضح لمشكلة أوكرانيا وروسيا سيخفف الضغط الاقتصادي على القارة الاوروبية وأن بايدن وافق على إعادة النظر في هذه الحوافز التي تمنحها الحكومة للشركات الأمريكية والعمل مع الطرف الفرنسي بشكل منسق أكثر لارساء روح المنافسة بين الطرفين.