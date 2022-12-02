صحفية لبنانية لـ«القاهرة الإخبارية»: جوزيف عون المرشح الأقرب لرئاسة لبنان

أكدت الكاتبة الصحفية اللبنانية عبير بركات وجود مشاكل في لبنان منذ عام 2019، وأن البلاد تعاني من انفلات أمني وارتفاع كبير لسعر الدولار ووصلوا لمرحلة الفقر.

قائد الجيش استطاع السيطرة على الوضع الامني

وأوضحت خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم» مع الإعلامي محمد عبدالرحمن في برنامج «هذا المساء» المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن قائد الجيش في لبنان جوزيف عون استطاع السيطرة على الوضع الأمني لترفع فرصة توليه رئاسة الجمهورية اللبنانية.

وأكدت أن هناك 3 طوائف حاكمة في لبنان وتقسم بينها السلطات مؤكدة أنه لا يستطيع أحد أن ينفرد بالسلطة.

حزب الله لديه مشكلة في السلاح

ولفتت إلى أن حزب الله اللبناني لديه مشكلة خاصة بتسليحه ويطلب ضمانات خاصة له مشيرًا إلى أنه حال نجاح فرنسا في اقناع إيران والسعودية وأمريكا بضمان سلاح حزب الله مؤكدة أن وقتها قد تحدث تسوية سياسية.

ونوهت بأن القائد جوزيف عون هو المرشح الأوفر حظًا للفوز بانتخابات الرئاسة اللبنانية نظرًا لنجاحه في السيطرة على الأوضاع الأمنية مؤكدة صعوبة الأوضاع الحالية وزيادة الانفلات الأمني عما كان يحدث في الفترات السابقة.