تشييع جثمان شاب بكفر الشيخ توفي في السعودية

ودع الآلاف من أهالي قرية كوم الحجنة، التابعة لمركز بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، جثمان شهيد الغربة ولقمة العيش الشاب محمود محمد عبد السلام، الذي توفي في المملكة العربية السعودية، حيث تم أداء صلاة الجنازة عليه بعد صلاة الجمعة بمسجد كوم الحجنة الكبير بالقرية، بحضور المئات من أسرة وأهالي القرية وأصدقاء الشاب الراحل.

بكاء وحالات إغماء وزغاريد أثناء تشييع جنازة الشاب

وعقب ذلك توجه الآلاف بالجثمان في جنازة مهيبة، حيث رفع الأطفال صور الفقيد الراحل، وسط بكاء وانهيارات وحالات إغماء، وزغاريد، بصفته شهيداً للغربة ولقمة العيش، ولم يتزوج، بينما سيطرت حالة بكاء هستيري على والده، أما والدته فأخذت تبكي بكاءً هستيرياً وتردد العبارات التي أبكت جموع المشيعين.

تفاصيل وفاة الشاب

وكان الشاب محمود محمد عبد السلام، سافر للعمل بدولة المملكة العربية السعودية في شهر فبراير الماضي، وهو خريج معهد تكنولوجيا قسم حاسبات، إلا أنه انقطعت أخباره عن أسرته تماماً منذ يوم 23 يونيو الماضي، حتى عُثر عليه متوفياً يوم الخميس قبل الماضي.