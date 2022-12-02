مصرع شخص وإصابة اثنين في انقلاب سيارة على طريق بحر البقر ببورسعيد

لقي شخص مصرعه، وأصيب اثنين آخرين في انقلاب سيارة ملاكي بطريق بحر البقر جنوب بورسعيد، بسبب السرعة الزائدة، وجرى نقل الجثة والمصاب إلى المستشفى.

نقل الجثة إلى المستشفى

تلقي مدير أمن بورسعيد إخطارًا من الدكتور مصطفى شعبان رئيس فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، يفيد بوصول عبد الرحمن محمد فتحي الحسينى 23 سنة، يقطن بالطاقة الشمسية، ومصاب آخر مجهول الهوية، بينما وصل حسن محمود حمدي توفيق يقطن في حي العرب جثة هامد، إلى مستشفي 30 يونيو.

جاري تقديم الإسعافات الأولية

تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد أن سيارة بيضاء برقم «ط ع ب 3273»، انقلبت على طريق بحر البقر جنوب بورسعيد بسبب السرعة الزائدة وأسفرت عن إصابة إثنين ووفاة ثالث

وانتقل رجال إدارة مرور بورسعيد إلى مكان الحادث وتم رفع السيارة عن نهر الطريق لتحقيق السيولة المرورية والتحفظ عليها بإدارة مرور بورسعيد تحت تصرف النيابة العامة

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.