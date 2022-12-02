مصرع ربة منزل وإصابة زوجها وطفليهما بعد انقلاب سيارة في مصرف ببني سويف

لقيت ربة منزل مصرعها وأصيب زوجها واثنين من أبنائها، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة ملاكي في مصرف زراعي بطريق قرية بهبشين بمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

بلاغ بانقلاب سيارة ملاكي داخل مصرف زراعي

تلقى اللواء أسامة حلمي، مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي في مصرف زراعي بالقرب من مدخل قرية بهبشين دائرة مركز ناصر شمال المحافظة، أسفر عن مصرع إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم والوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها.

نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي

على الفور دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف بـ 3 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث وتم إخلاء المصابين ونقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

وتبين وفاة فاطمة حمدي، 35 عامًا، ربة منزل، أثناء نقلها إلى المستشفى، حيث أصيبت بغيبوبة تامة وتوقف بالقلب، وتم محاولة عمل «إنعاش قلبي»، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة داخل قسم الاستقبال والطوارئ.

إصابة الزوج والطفلين

كما تبين إصابة زوجها إيهاب محمد، موظف ومقيم إمبابة بالجيزة، بكدمات بالصدر وجروح وسحجات بالجسم، وطفليهما أحمد إيهاب محمد، 12 عامًا، طالب، مصابًا بجرح قطعي بالوجه واشتباه كسر الفقرات العنقية، وسما إيهاب محمد، 10 سنوات، مصابة اشتباه خلع الكتف الأيمن، ويتلقون العلاج اللازم داخل مستشفى بني سويف التخصصي، تحت إشراف الدكتور تامر حامد مدير عام المستشفى.